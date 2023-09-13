Главы МИД РФ и КНДР договорились встретиться в ближайшее время

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына была достигнута договоренность о продолжении контактов Москвы и Пхеньяна, в частности, о визите в КНДР в октябре главы МИД РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Во-первых, в самое ближайшее время будем пытаться выходить на проведение межправкомиссии, которой давно не было. И также уже в октябре мы будем ожидать контактов по линии министров иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", достигнута ли в ходе визита Ким Чен Ына договоренность о продолжении контактов на различных уровнях.

Представитель Кремля сообщил, что лидеры "поручили министрам договориться о такой встрече, и она в самое ближайшее время будет осуществлена".

"Сами министры "на полях" сегодняшнего саммита договорились", - сказал Песков.