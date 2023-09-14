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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

На "Курганмашзаводе" произошло возгорание

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на ПАО "Курганмашзавод", пострадали два человека, предприятие продолжает выполнять гособоронзаказ в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"В ходе проведение сварочных работ в одном из помещений "Курганмашзавода" в результате нарушения техники безопасности произошло возгорание паров. Пострадали двое рабочих", - отметили в пресс-службе.

Им оказана помощь, они доставлены в больницу.

"Последствия происшествия оперативно ликвидированы и не оказали влияния на работу предприятия. Завод продолжает выполнять ГОЗ в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

Создана комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.

Курганмашзавод Курган
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