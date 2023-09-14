Краснодар отметит День города без традиционного гала-концерта

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Администрация Краснодара решила отметить скорый День города без традиционного гала-концерта с участием звезд на главной городской площади, сообщил в Telegram мэр Евгений Наумов. Он пообещал вместо этого организовать много локальных мероприятий.

"Вы сами знаете, в какое время мы живем. Поэтому большого концерта на главной городской площади не будет", - написал Наумов.

День города в Краснодаре отмечают в последние выходные сентября. В 2023 году 230-ю годовщину основания краевой столицы отметят 23 и 24 сентября. В мэрии обещают в эти дни провести выступления творческих коллективов, фестивали, экскурсии, выставки и спортивные соревнования

23 сентября на площади перед выставочным залом Боевой славы пройдет патриотический фестиваль "Город героев". На пешеходной зоне по ул. им. Чапаева проведут фестиваль юмора под открытым небом "Импровизация".

24 сентября в сквере "Дружбы народов" состоится фестиваль экстремальных и дворовых видов спорта, а в парке "Солнечный Остров" - проведут фестиваль креативных индустрий.

В рамках молодежного праздника "Краснодар. 230. Южный. Молодой. Твой", посвященного Дню города, в парке "Чистяковская Роща" 24 сентября пройдет "КВН - фестиваль юмора".

"Кульминацией мероприятия станет выступление участников высшей лиги КВН и голосящего "КиВина", - отметили в пресс-службе горадминистрации.