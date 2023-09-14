ЦС "Звездочка" модернизирует инфраструктуру для ремонта АПЛ четвертого поколения

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Центр судоремонта "Звездочка" модернизирует производственные мощности для атомных подлодок (АПЛ) четвертого поколения, сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, в нее входит "Звездочка").

В рамках этого проекта на территории верфи будут построены несколько новых объектов и реконструированы существующие.

"Начало первых строительных работ запланировано на I квартал 2024 года, - сообщили в корпорации. - После окончания приемо-сдаточных испытаний и подписания приемного акта будут запущены в эксплуатацию высокотехнологичные, полностью автоматизированные участки пневматических и гидравлических испытаний, а также стенд химической очистки баллонов ВВД (воздуха высокого давления - ИФ)".

АО "ЦС "Звездочка"" - крупнейшее судоремонтное предприятие России с филиалами в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей. Основной компетенцией компании является ремонт, модернизация, переоборудование и утилизация кораблей, судов и иной морской техники любого класса и назначения, в том числе и с ядерными силовыми установками.