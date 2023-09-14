Коллегия ЕЭК рекомендовала принять меры по защите детей от вредных игрушек

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Евразийском экономическом союзе примут меры по защите детей от игрушек, негативно влияющих на их психическое здоровье, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Сообщается, что Армении, Белоруссии и Киргизии "рекомендовано рассмотреть возможность имплементации в свое законодательство модельного закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, принятого на 33-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества независимых государств (постановление от 3 декабря 2009 г N33-15), с учетом особенностей социально-экономического развития и правового регулирования в странах".

"Государствам Евразийского экономического союза рекомендовано рассмотреть целесообразность применения понятия "информационная продукция" в отношении настольных игр, а также иной продукции, предназначенной для детей и подростков, которая может содержать изображения, причиняющие вред их здоровью и развитию (например, одежды, портфелей, рюкзаков, велосипедов, школьно-письменных принадлежностей)", - добавили в ЕЭК.

Также коллегия ЕЭК признала целесообразным "продолжить в установленном порядке работу по подготовке изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек", предусматривающих возможность установления минимальных требований к игрушкам в части защиты детей от их негативного влияния".

Отмечается, что в Республике Казахстан и Российской Федерации соответствующие законы приняты.