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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

В РФ подозреваемым в преступлении разрешат общаться с адвокатом по видеосвязи

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ обнародовало поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), разрешающие свидание подозреваемого в преступлении с адвокатом по видеосвязи.

Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, "свидания подозреваемого с защитником могут проводиться в режиме видеоконференц-связи по заявлению подозреваемого и с согласия защитника при наличии технической возможности и соответствующих помещений, а также при условии соблюдения конфиденциальности указанных свиданий и сохранения адвокатской тайны".

Законопроектом предусмотрено вступление его в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Минюст РФ
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