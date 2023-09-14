Россельхознадзор с 2025 г. сможет проверять въезжающие из Китая и других стран машины

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 2025 г. получит полномочия по дезинфекции въезжающих в РФ автомобилей от заразных болезней животных. Дезинфекция будет бесплатна для въезжающих, негативное воздействие на лакокрасочное покрытие автотранспорта не предполагается, следует из законопроекта, внесенного правительством в Госдуму.

Поправки вносятся в закон о ветеринарии. Согласно, законопроекту, дезинфекция транспортных средств в пунктах пропуска может проводиться как при поступлении информации от международных организаций и/или компетентных органов иностранных государств, граничащих с РФ на суше, о возникновении на их территориях заразных болезней животных, так и до получения такой информации. В обоих случаях дезинфекция будет бесплатной как для юридических, так и физических лиц.

Проводить дезинфекцию будет "Федеральный центр охраны здоровья животных" Россельхознадзора. Согласно пояснительным материалам, первоочередными для обеспечения дезинфекции автотранспорта являются автомобильные и смешанные пункты пропуска российско-китайского участка государственной границы, а также пункты пропуска с Монголией, Азербайджаном и Казахстаном.

В 2025 году запланировано проведение дезинфекции въезжающего автотранспорта в 20, в 2026 году - в 23 и в 2027 году в 25 пунктах пропуска. Финансирование указанных мероприятий будет идти за счет программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Согласно материалам законопроекта, в 2025-2027 гг. на данные цели потребуется 372 млн. рублей: в 2025 г. - 103,8 млн; в 2026 г. - 116,5; в 2027 г. - 151,5 млн. руб. Расчеты сделаны исходя из того, что средняя стоимость дезинфицирующих средств составляет 3 тыс. рублей за 5 литров.