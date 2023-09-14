Мантуров напомнил о необходимости сохранения контроля в СП в автопроме у акционеров РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Одним из основных условий при создании совместных предприятий в автомобильной промышленности с иностранными инвесторами, в том числе из Китая, остается сохранение контроля у российских акционеров, сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Отвечая на вопрос о возможных форматах кооперации в автопроме с китайскими партнерами, он сказал: "Действительно, кооперация с Китаем сейчас развивается, в том числе в части проектов автомобильной промышленности. Формат сотрудничества определяется в зависимости от специфики проектов, однако мы тщательно подходим к условиям такого партнерства: в соответствии с планом мероприятий утвержденной стратегии развития автопрома до 2035 года сформированы условия участия иностранных инвесторов в инвестиционных отраслевых проектах. Одно из основных условий - в случае создания совместных предприятий на территории России, контроль за таким предприятием должен оставаться у российских бенефициаров".

В конце прошлого года Мантуров говорил о том, что в числе обязательных требований к СП в автомобильной промышленности должно быть сохранение за российскими участниками контрольного пакета в предприятии и прав на используемые при производстве технологии. В частности, это касается заводов по выпуску автокомпонентов.

"Будут скорректированы требования к участию иностранных партнеров в производстве комплектующих. Имея в виду создание совместных предприятий с контрольным пакетом и правами на интеллектуальную собственность именно у российской стороны", - заявлял в декабре Мантуров в рамках доклада о стратегии развития автопрома на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В ходе прошедшего на этой неделе Восточного экономического форума вице-премьер, глава Минпромторга провел встречу с заместителем председателя Госсовета КНР Чжан Гоцином. Российское министерство информировало, что обсуждались, в частности, вопросы сотрудничества в авиа- и автопроме, а также судостроении.