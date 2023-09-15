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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:11

На Восточном экономическом форуме заключили соглашения на 3,8 трлн рублей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Соглашения на общую сумму 3 трлн 818 млрд рублей подписаны на прошедшем 10-13 сентября во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил вице-премьер, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Подписано 373 соглашения на 3 трлн 818 млрд рублей", - сказал он в пятницу на пресс-конференции, которая проходит в режиме телемоста Москва - Владивосток.

"Хочу сказать, что мы не говорим, что на 3 трлн соглашений (подписано - ИФ) и на 3 трлн 800 млрд будет реализовано проектов. Так, скорее всего, не будет. У нас выход полезного продукта из соглашений получается порядка 70%", - сказал Трутнев.

По его словам, наибольшее количество соглашений об инвестициях касаются Амурской области - 173 млрд рублей, Забайкальского края - 76 млрд рублей, Хабаровского края - 72 млрд рублей, Приморья - 56 млрд рублей.

По его словам, в форуме приняли участие более 7 тыс. человек из 62 стран мира, в прошлом году участвовали представители 63 стран.

Юрий Трутнев ВЭФ
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