Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Черном море морского беспилотника ВСУ
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский корабль "Аскольд" уничтожил в Черном море безэкипажный катер вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня утром малым ракетным кораблем "Аскольд" Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины", - заявили в Минобороны России.
"Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен", - сказали в Минобороны РФ.