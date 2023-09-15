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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Черном море морского беспилотника ВСУ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский корабль "Аскольд" уничтожил в Черном море безэкипажный катер вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня утром малым ракетным кораблем "Аскольд" Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины", - заявили в Минобороны России.

"Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен", - сказали в Минобороны РФ.

ВСУ Минобороны РФ
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