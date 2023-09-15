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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Пять человек пострадали при наезде автомобиля на остановку в Нальчике

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU -Легковой автомобиль наехал на остановку с людьми в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, пострадало пять человек, сообщает МВД по республике в пятницу.

По данным полиции, около 17:50 15 сентября водитель Лада Гранта наехал на остановочный комплекс. В результате ДТП пострадал водитель, его пассажир, а также три человека, стоявших на остановке, в том числе, 14-летняя девочка, говорится в сообщении.

В региональном Минздраве заявили, что все пятеро пострадавших госпитализированы.

Состояние ребенка медики оценивают, как средней тяжести. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Один пациент получил травмы средней степени тяжести и еще один - легкие ушибы.

Кабардино-Балкария
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