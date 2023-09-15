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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Самолет Вираж В-1 RA-0256A в пятницу произвел жесткую посадку в Волгоградской области, пострадал пилот, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Вечером 15 сентября поступило сообщение о том, что в хуторе Краснокоротковского Новоаннинского района, произошла жесткая посадка легкомоторного самолета Вираж В-1 RA-0256A, в результате которой травмирован пилот. Мужчина доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Ведомством организована проверка.

В комитете здравоохранения Волгоградской области "Интерфаксу" сообщили, что пострадавший мужчина госпитализирован в травматологическое отделение Михайловской ЦРБ в состоянии средней тяжести.

Волгоградская область СК России
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