Четыре человека погибли в массовом ДТП в Рязанской области

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Авария с участием четырех машин произошла в Рязанской области, четыре человека погибли и один получил травмы, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области в субботу в телеграм-канале.

По ее данным, примерно в 9:40 на 227-м километре автодороги Р22 "Каспий" (Михайловский район) столкнулись автомобили "Хендэ Солярис", "Лада Гранта", "Тойота" и грузовой автомобиль с полуприцепом.

"В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля "Хендэ", а также водитель автомобиля "Лада Гранта" от полученных травм скончались на месте ДТП. Пассажирка автомобиля "Лада" с травмами госпитализирована", - отмечает пресс-служба.

На место происшествия выехал начальник регионального управления Госавтоинспекции полковник полиции Сергей Романов.

На месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются.