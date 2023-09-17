Межправкомиссия Россия-КНДР соберется в ноябре в Пхеньяне

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Следующее заседание межправительственной комиссии Россия-КНДР пройдет в ноябре в Пхеньяне, сообщил глава Минприроды, председатель этой комиссии Александр Козлов.

"Работа межправительственной комиссии, которая существует с 1991 года, зарекомендовала себя и нашла оценку положительную у руководителей нашей страны и Корейской Народно-Демократической Республики. Мы согласовали посещение Корейской народной республики и проведение 10-й межправикомиссии в Пхеньяне в ноябре этого года",- сказал Козлов на видео, размещенном в телеграм-канале Минприроды в воскресенье.

Визит Ким Чен Ына в Россию начался 12 сентября. В воскресенье стало известно, что лидер КНДР завершил поездку.