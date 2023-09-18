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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Российские военные сообщили о ракетных и артиллерийских ударах по ВСУ в Донбассе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Юг" сообщили об авиационных и артиллерийских ударах по позициям украинских войск на донецком направлении.

"Ракетными ударами уничтожены командный пункт третьей штурмовой бригады и три пикапа в районе Александро-Шультино", - сказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.

"Авиацией "Южной" группировки войск уничтожены пункты временной дислокации подразделений 3-ей штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ, склад боеприпасов, ангар с вооружением и военной техникой в Авдеевке и Красном", - сообщил он.

"Артиллерией группировки уничтожены две самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 немецкого производства в Предтечино, а также четыре миномета 120-го калибра и один миномет 82-го в Белогоровке, Авдеевке и Первомайском, Григоровке и Верхнекаменском. Дроном-камикадзе уничтожена огневая точка противника в Марьинке", - сообщил Минесашвили.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия
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