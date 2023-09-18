В аварийном доме на Ямале при пожаре погибли три человека

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Ноябрьске (ЯНАО) в ночь на 18 сентября случился пожар в жилом доме, погибли три человека, сообщили в региональном управлении МЧС.

Когда пожарные прибыли на место, в доме, в котором было зарегистрировано 48 человек, горела вся кровля. Через час и десять минут огонь локализовали на площади 672 кв. м, затем - потушили. Пожар тушили 111 человек и десять единиц техники.

Погибли три человека, в том числе дети 2017 и 2020 годов рождения.

Горел дом 1989 года постройки. Он признан аварийным, его должны снести в 2028 году.