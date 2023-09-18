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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Туман стал причиной задержки авиарейсов из Новокузнецка

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Новокузнецка отложил вылет нескольких рейсов из-за сильного тумана, сообщили "Интерфаксу" в справочной аэропорта.

По данным онлайн-табло на официальном сайте, задержаны пять рейсов.

Так, время вылета самолета авиакомпании "Сибирь" в Москву изменили с 06:35 (02:35 по Москве) на 13:00 (09:00 по Мосве). Рейс "Аэрофлота" в Москву перенесен с 07:50 (03:50 мск) на 12:30 (08:30 мск). Вылет рейса Red Wings в Екатеринбург перенесен с 08:10 (04:10 мск) на 12:15 (08:15 мск).

Кроме того, вылет рейса авиакомпании "Северный ветер" в Санкт-Петербург был перенесен с 08:50 (04:50 мск) на 13:15 (09:15 мск). В Сочи самолет этой компании должен был вылететь в 09:30 (05:30 мск), но был перенесен на 13:05 (09:05 мск).

Аэрофлот Новокузнецк Сибирь Северный ветер Кемеровская область
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