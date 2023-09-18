Военные РФ отразили украинские атаки на донецком и краснолиманском направлениях

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили шесть атак вооружённых сил Украины на донецком направлении, ещё две - на краснолиманском, нанесены удары по противнику на других участках фронта, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его данным, потери противника составили до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Конашенков сообщил, что на краснолиманском направлении отражены две атаки противника.