Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Военные РФ отразили украинские атаки на донецком и краснолиманском направлениях

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили шесть атак вооружённых сил Украины на донецком направлении, ещё две - на краснолиманском, нанесены удары по противнику на других участках фронта, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его данным, потери противника составили до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Конашенков сообщил, что на краснолиманском направлении отражены две атаки противника.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Операторы еще не получили требование ФАС отменить плату за раздачу интернета

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор назвал новый вариант COVID-19 "Пирола" более заразным

Роспотребнадзор назвал новый вариант COVID-19 "Пирола" более заразным

ФСБ задержала в Ростовской области двух подозреваемых в подготовке диверсий

ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика

ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика
Военная операция на Украине

В Кремле усомнились в понимании Шольцем ситуации на Украине

Всех учеников 11-х классов в РФ обеспечили новыми учебниками истории

Mondi продаст Сыктывкарский ЛПК девелоперу Sezar Group за 80 млрд рублей

Mondi продаст Сыктывкарский ЛПК девелоперу Sezar Group за 80 млрд рублей

ВТБ попросил суд взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро

ВТБ попросил суд взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро

Судьба севшего в пшеницу А320 еще не определена

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в понедельник

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в понедельник
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });