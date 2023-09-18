Эксперт назвал российскую сельхозпродукцию климатически оптимизированной

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Продукцию российского АПК в рамках ESG-повестки уже можно назвать климатически оптимизированной, заявил руководитель центра "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов на конференции "Роль климатического регулирования в конкурентоспособности российской продукции АПК" (организована центром "Агроэкспорт").

На конференции была представлена концепция "Повышение конкурентоспособности российского АПК на мировых аграрных рынках в контексте действующего международного климатического регулирования".

"Доля выбросов парниковых газов в российском сельском хозяйстве от общих выбросов по территории России составляет около 6%, в мире этот показатель 20%. То есть при определенном правильном позиционировании, способности работать с регулирующими органами в этом отношении нашу продукцию уже можно позиционировать как климатически оптимизированную", - заявил Краснов.

Вместе с тем, отметил он, в долгосрочной перспективе сохраняется возможность введения барьеров для продукции АПК, которая не в полной мере соответствует ESG-требованиям. "И чем больше потребители и ритейлеры будут внедрять принципы ESG-повестки в свою практику, тем выше риски для поставщиков, которые не соответствуют этим принципам, - заявил он. - Если, к примеру, посмотреть на Азиатско-Тихоокеанский регион, то сегодня 64% крупнейших компаний определили стратегию в области ESG, более 70% компаний региона определили требования в отношении ESG-практик поставщиков продукции, то есть потенциально наших компаний".

По его словам, в эту повестку "активно включились транснациональные компании, которые на этих рынках являются по сути нашими основными конкурентами". "Это серьезные вызовы для наших компаний", - добавил он.

Как подчеркнул Краснов, в этой связи очень важны "система доказательств, убедительность на внешних рынках, которые мы должны будем использовать с точки зрения проталкивания своей продукции на внешние рынки".

Как сообщил участникам конференции замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, в настоящее время в рамках ESG-повестки многие государства создают специальные программы и реализуют адаптационные мероприятия.

"На сегодняшний день национальные планы адаптации в сфере сельского хозяйства разработаны уже в 45 странах мира. Формирование этой нормативной базы, безусловно, будет оказывать влияние на условия торговли продовольствием как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, и оно может стать одним из новых барьеров при мировой торговле и экспорте продукции АПК, - сказал он. - Поэтому нам необходимо держать руку на пульсе происходящих изменений, смотреть, как развивается климатическое регулирование в странах нашего экспортного интереса, чтобы не потерять важные, ключевые для нас рынки".

Левин напомнил, что в прошлом году экспорт российского АПК превысил $40 млрд. Рост продолжается и в этом году. "Мы уже опережаем показатели прошлого года более чем на 20%", - констатировал он.