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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ самолетом ВМС США над Баренцевым морем

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Северный флот поднимал истребитель МиГ-31 при приближении к границе РФ над Баренцевым морем самолета Р-8А "Посейдон" ВМС США, заявили в Минобороны РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", - говорится в сообщении.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", - заявили в министерстве.

По данным ведомства, при приближении российского истребителя американский военный самолет выполнил разворот от государственной границы РФ - нарушения госграницы не допущено.

Минобороны РФ Баренцево море США
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