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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Комитет Думы не поддержал проект об импорте без НДС уникальной электронной продукции

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник рекомендовал отклонить правительственный законопроект, который предлагал освободить от НДС импорт электронной продукции, аналоги которого не производятся в России.

Документ (№542-8) был внесен в парламент правительством почти два года назад - в октябре 2021 г.

Согласно действующему законодательству, не облагается НДС ввоз в РФ технологического оборудования, в том числе комплектующих и запасных частей к нему, если в России нет аналогов такой продукции. Законопроект предлагал внести в этот перечень электронную продукцию, в том числе комплектующие изделия, электронную компонентную базу, контрольно-измерительное оборудование, аналоги которых не производятся в РФ. Перечень такой продукции, как и в случае с технологическим оборудованием, должно было определить правительство.

"Учитывая, что установленный действующим законодательством порядок предполагает публикацию в открытом доступе перечня товаров, на ввоз которых распространяется данная мера, считаем, что принятие законопроекта может повлечь риски применения к данной продукции ограничительных мер со стороны недружественных государств", - говорилось в письме Минпромторга в правительство.

Министерство, как пояснял источник "Интерфаксу", также отмечало, что приостановка рассмотрения законопроекта связана также с наличием альтернативных механизмов упрощения ввоза промышленной продукции.

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