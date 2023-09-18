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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Экс-главу казанского банка "Спурт" Даутову освободили от наказания

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вахитовский районный суд Казани освободил от отбывания наказания бывшего председателя правления казанского банка "Спурт" Евгению Даутову, сообщает пресс-служба суда.

"Даутова освобождена от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности", - уточняет пресс-служба.

Согласно данным картотеки суда, ей было предъявлено обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями (ст.201 УК РФ).

Ранее со ссылкой на следствие сообщалось, что Даутова в период с сентября 2013 года по март 2017 года, выполняя управленческие функции в банке, злоупотребила полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов себе и 11 аффилированным организациям. Тем самым банку был причинен ущерб на общую сумму свыше 890 млн рублей.

Был наложен арест на имущество юридического лица общей стоимостью 992 млн рублей, бенефициаром которого является Даутова.

В июне 2019 года Вахитовский районный суд Казани вынес ей приговор по первому уголовному делу, назначив наказание в виде трех лет и одного месяца колонии общего режима за злоупотребления полномочиями и подделку финансовых документов. В апреле 2020 года Кировский районный суд Казани удовлетворил ходатайство о ее досрочном освобождении из мест заключения.

"Спурт" лишился лицензии в июле 2017 года, в сентябре того же года банк был признан банкротом. В августе 2019 года банкротом стала и Даутова.

Банк "Спурт" по итогам первого квартала 2017 года занимал 159-е место по размеру активов в рейтинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Спурт Евгения Даутова
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