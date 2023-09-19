В Минобороны РФ заявили об отражении семи украинских атак за сутки

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за прошедшие сутки отразили три атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, две - на донецком и по одной атаке на запорожском и южно-донецком направлениях, заявили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - сказал во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области.

Конашенков сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab, артиллерийская система М777, самоходная гаубица "Акация", две гаубицы Д-30, а также орудия: "Мста-Б" и Д-20. По его данным, за сутки на данном направлении потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Конашенков также заявил об отраженных украинских атаках на красно-лиманском, донецком и южно-донецком направлениях.