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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 сентября повысилась на 0,8%, до 4,5 тыс. руб. за т

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 20 сентября составляет 4 тыс. 528,7 рубля против 4 тыс. 493,7 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, пошлина повысилась на 0,8%. Ее рост существенно затормозился. Неделей ранее он составлял 12,1%.

Пошлина на ячмень снизилась до 789,5 рубля с 931,7 рубля, на кукурузу - повысилась до 2 тыс. 616,4 рубля с 2 тыс. 465,2 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $242,8 за тонну на пшеницу ($241,6 неделей ранее), $175,9 - на ячмень ($177,5), $202,9 - на кукурузу ($200,1).

Пошлины будут действовать по 26 сентября включительно.

Как сообщалось, с июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

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