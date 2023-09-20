МИД РФ призывает стороны конфликта в Карабахе вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе РФ настоятельно призывает конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения.

"Сейчас главное - безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг., где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооруженное противостояние и сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха", - говорится в заявлении МИД РФ в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, текст которого размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что на судьбу нагорно-карабахского урегулирования "кардинально повлияло признание официальным Ереваном в октябре 2022 г. и мае 2023 г. на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана". "Это изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также положение Российского миротворческого контингента (РМК)", - говорится в заявлении.

"С момента своего размещения в регионе РМК добросовестно выполнял задачи по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между азербайджанской и армянской сторонами. Наши миротворцы координировали усилия по выправлению гуманитарной ситуации "на земле", а также содействовали запуску прямого диалога между Баку и Степанакертом. РМК и в эти часы оказывает содействие гражданскому населению, в том числе медицинскую помощь, занимается эвакуацией", - добавили в МИД РФ.