Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань меняются несущественно на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль не продемонстрировал ярко выраженной динамики на фоне влияния противоположных факторов, а также в ожидании ключевых событий дня.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,71 руб./$1 (-12,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 48,89 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 2,3 коп. - до 13,24 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль показал на старте торгов незначительные изменения, оказавшись под влиянием разнонаправленных факторов. Некоторое давление российская нацвалюта испытывает из-за снижающихся после роста в течении нескольких сессий нефтяных котировок. Рост рубля также сдерживает пессимизм на глобальных рынках в отношении рисковых активов. Поддержку ему оказывают увеличенные с 14 сентября ЦБ РФ объемы ежедневных продаж иностранной валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Участники рынка не проявляют повышенной активности, занимая выжидательную позицию в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС), на котором в среду будет принято решение по процентной ставке.

Сигналов Федрезерва ожидают, в том числе участники нефтяного рынка. Курс доллара влияет на интерес к сырьевым товарам, котируемым в американской валюте. Заметный рост нефтяных котировок в последние дни прокомментировал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на Всемирном нефтяном конгрессе в Калгари (Канада). Он заявил, что решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи нефти до конца 2023 года не было попыткой поднять цены вверх.

"Дело не в повышении цен, дело в принятии решений, которые являются верными исходя из имеющихся данных", - сказал он.

Министр по-прежнему не считает очевидным, что темпы глобального экономического роста достаточны для стимулирования повышения спроса на нефть. Действия ОПЕК направлены на поддержание стабильности рынков и повышение глобальной энергетической безопасности, а не на достижение определенного уровня цен на нефть, заверил Абдулазиз бен Сальман.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $93,25 за баррель, что на 1,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $89,53 за баррель, что на 1,05% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду торгуются с преобладанием негативного настроя: китайский CSI 300 понизился на 0,32%, японский Nikkei 225 теряет 0,56%, гонконгский Hang Seng ослабел на 0,72%, южнокорейский Kospi опустился на 0,12%, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,64%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,32%.

Основные фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник перед подведением итогов сентябрьского заседания ФРС и на слабых статданных. Число домов, строительство которых было начато в Штатах в августе, упало на 11,3% относительно предыдущего месяца и составило минимальные с июня 2020 года 1,283 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило во вторник министерство торговли страны.

ФРС подведет итоги очередной встречи своего руководства в среду в 21:00 по Москве. Начало пресс-конференции главы ЦБ Джерома Пауэлла запланировано на 21:30 по Москве. Подавляющее большинство инвесторов и аналитиков ожидает сохранения ставки Федрезервом на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. В то же время трейдеры не ждут от ФРС и Пауэлла сигналов о том, что регулятор завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

Инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель Федрезерва в 2% и ускорялась в последние два месяца, а ситуация в экономике в целом остается стабильной, поэтому эксперты ждут, что Пауэлл оставит открытой возможность дальнейшего повышения ставки.