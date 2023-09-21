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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 20 сентября

ФАС ждет принятия приказа о продаже на бирже продукции нефтегазохимии до конца года

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба рассчитывает на принятие до конца года совместного с Минэнерго приказа о продаже на бирже ряда продуктов нефтегазохимии, сообщил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский в кулуарах Петербургского международного форума контрактных отношений.

"В оформлении находится, будет до конца года", - сказал он, не уточнив, какой процент продаж должны будут обеспечить производители.

Ранее замглавы ФАС Виталий Королев сообщил, что разработан совместный приказ с Минэнерго, предусматривающий реализацию на бирже таких товаров, как ортоксилол нефтяной, толуол нефтяной, стирол, фенол.

Максим Шаскольский Виталий Королев Минэнерго ФАС
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