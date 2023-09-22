Минпросвещения предлагает закрепить законодательно демонстрационный экзамен

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что проведение демонстрационных экзаменов необходимо закрепить законодательно.

"Кравцов предложил законодательно закрепить его необходимость, а также учитывать его при независимой оценке квалификаций", - сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Кроме того, отмечается, что "при приеме новых студентов приоритет получили профессии, необходимые в отраслях промышленности".

"В ОПК трудоустроены более 20 тыс. выпускников, еще 16 тыс. проходят практику. До 56% увеличилась доля технических специальностей в общем приеме", - следует из сообщения.