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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Минпросвещения предлагает закрепить законодательно демонстрационный экзамен

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что проведение демонстрационных экзаменов необходимо закрепить законодательно.

"Кравцов предложил законодательно закрепить его необходимость, а также учитывать его при независимой оценке квалификаций", - сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Кроме того, отмечается, что "при приеме новых студентов приоритет получили профессии, необходимые в отраслях промышленности".

"В ОПК трудоустроены более 20 тыс. выпускников, еще 16 тыс. проходят практику. До 56% увеличилась доля технических специальностей в общем приеме", - следует из сообщения.

Минпросвещения РФ
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