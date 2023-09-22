МЧС разработало меры по противодействию незаконному обороту пиротехники

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В МЧС РФ разработали меры, которые предотвратят незаконную реализацию пиротехнических изделий в интернете до конца 2023 года, заявил глава министерства Александр Куренков.

"Одним из проблемных вопросов остается реализация пиротехнических изделий через интернет-магазины, маркетплейсы и посредством курьерской и почтовой доставки. Для дистанционной продажи отдельных видов пиротехнических изделий необходимо установить специальные условия. Также требует проработки вопрос включения пиротехнических изделий в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", - приводит слова министра пресс-служба ведомства в пятницу.

По его словам, каждый год в стране происходит более сотни пожаров на объектах хранения, реализации и эксплуатации пиротехнических изделий. Сотрудники МЧС РФ в год проводят в среднем более 14 тыс. надзорно-профилактических мероприятий в местах хранения, реализации и запуска пиротехники.

Новые требования коснутся организаций, которые занимаются производством, испытанием, хранением и утилизацией пиротехнических изделий IV и V классов, и не имеющих при этом лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, отмечается в сообщении.

Разработанные МЧС меры также направлены на мониторинг и оценку ситуации в этой сфере на территории России.

Данные инициативы были представлены министерством на очередном заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Предложения будут реализованы МЧС совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития, а также заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до конца года.