Путин обсудил с членами Совбеза отношения с соседними странами

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в пятницу обсудил с постоянными членами Совета безопасности России отношения с соседними странами, в том числе вопросы безопасности.

"Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями, партнёрами. Объём работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе", - сказал он в начале оперативного заседания.

Затем он предоставил слово для доклада директору ФСБ Александру Бортникову.