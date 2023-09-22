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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Крупнейший в России парк развлечений планируют создать в Великом Устюге

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Парк развлечений, который станет крупнейшим в России, создадут в вотчине Деда Мороза - Великом Устюге, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в интервью "Интерфаксу".

"Мы увечили вотчину в три раза и находимся на финишной стадии заключения соглашения с одной из компаний по созданию крупнейшего в стране парка развлечений с многомиллиардными инвестициями", - сказал он.

Кувшинников подчеркнул, что новый этап проекта выведет Великий Устюг на всероссийский уровень по качеству представляемых туристических услуг.

"Будут построены новые гостиницы, СПА-комплексы, парк развлечений и др. Разработка мастер-плана ведется вместе с Госкорпорацией РФ, в начале 2024 года эту работу планируется завершить", - добавил глава Вологодчины.

В развитие проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза" за 25 лет вложено более 7 млрд рублей. Вотчину в 2022 году посетили 496 тыс. человек. Власти намерены увеличить этот показатель до 1 млн туристов к 2030 году.

Великий Устюг Вологодская область
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