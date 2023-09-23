Российские военные сообщили об авиаударах по ВСУ на южно-донецком направлении

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Восток" заявили об ударах авиации по позициям и складам ВСУ на южно-донецком направлении.

"Авиационными ударами поражены районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новодонецкого, Урожайного и Приютного. Уничтожены два склада боеприпасов в Елизаветовке и Константиновке", - сказал в субботу начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ севернее Новодонецкого", - сообщил он.

"Поражены пункты временной дислокации 79-ой десантно-штурмовой бригады в Парасковиевке и 72-ой механизированной бригады ВСУ в Константиновке", - сказал Чехов.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены украинские минометные расчеты в районах Старомайорского, Угледара и Владимировки.