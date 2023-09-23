Самолет совершил аварийную посадку в Иркутске из-за отказа двигателя
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Самолет Ан-26 совершил аварийную посадку в аэропорту города Иркутска в связи с отказом левого двигателя, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
Он выполнял рейс Ленск - Иркутск.
На борту находились четверо членов экипажа и 25 пассажиров. В пресс-службе уточнили, что посадка самолета прошла благополучно, пострадавших нет.
По факту произошедшего Иркутским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по ч.1 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).