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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Путин поздравил ЦИК России с 30-летием

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Владимир Путин поздравил сотрудников Центральной избирательной комиссии России с 30-летием, видеообращение российского президента опубликовано на сайте Кремля.

"В этом году исполняется 30 лет со дня образования Центральной избирательной комиссии России. Поздравляю с юбилеем нынешний состав ЦИКа, его руководителей и, конечно же, всех, кто работает сейчас и работал в прошедшие годы в этом важнейшем государственном органе", - сказал Путин.

Глава государства поблагодарил работников ЦИКа "за четкую, выверенную организацию избирательных процессов", подчеркнув, что от этого во многом зависит доверие избирателей к результатам выборов.

По его словам, российская избирательная система постоянно совершенствуется, "в ней используются новейшие технические достижения, лучшие мировые практики, гармонично сочетаются традиции и новаторство". Президент отметил внедрение ЦИКом цифровых решений - системы видеонаблюдения, автоматической обработки голосов, электронного голосования.

"По сути, мы отмечаем в этом году 30-летие всей избирательной системы России. Она по праву считается одной из лучших в мире, потому что базируется на прозрачных и понятных гражданам избирательных процедурах, на четком соблюдении норм избирательного законодательства, на защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления ее граждан", - сказал Путин

"Именно народ - источник власти в нашей стране. Он определяет ее путь развития. И подчеркну, что в эффективной реализации важнейшего конституционного права граждан - избирать и быть избранным - огромная заслуга Центральной избирательной комиссии", - резюмировал он.

Владимир Путин ЦИК
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