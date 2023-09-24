Три человека погибли в аварии фуры и микроавтобуса в Нижегородской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского микроавтобуса произошло в Нижегородской области в воскресенье, есть погибшие и пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Авария произошла около 9:40 п Москве на трассе М-7 около населенного пункта Шелокша Кстовского района: столкнулись фура и ехавшая по пригородному маршруту пассажирская "Газель".

"Предварительно установлено, что три человека погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Уточняется состояние других участников ДТП, их более 10", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место для установления обстоятельств произошедшего.

Минздрав Нижегородской области сообщает, что, по предварительным данным, пострадали 16 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, 12 человек (в том числе один ребенок) - в средней степени тяжести, еще один - в легкой степени тяжести, от госпитализации отказался.

В свою очередь прокуратура Нижегородской области уточняет, что автобус следовал по маршруту "Кстово-Владимировка".