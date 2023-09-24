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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Путин на следующей неделе пообщается с избранными главами российских регионов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с избранными главами регионов, а также проведет совещание с правительством. График главы государства был озвучен автором программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлом Зарубиным в его телеграм-канале.

По словам журналиста, президент на будущей неделе пообщается со всеми избранными главами регионов России, проведет совещания с кабинетом министров и с членами Совета безопасности.

У главы государства на будущей неделе также запланированы международные контакты.

Владимир Путин
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