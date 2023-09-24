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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Автомобиль насмерть сбил пешехода на тротуаре в Краснодаре

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Авария с участием трех автомобилей, в которой погиб пешеход, произошла в Краснодаре сегодня днем, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Около 12:30 мск в Краснодаре на пересечении улиц Российская и Солнечная (...) водитель "ГАЗели" проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями Skoda и Renault. От удара "Газель" вылетела на тротуар, где находились люди", - говорится в сообщении.

От полученных травм 29-летний пешеход, находившийся на тротуаре, умер в больнице.

27-летний водитель "Газели" был доставлен в отдел полиции. Сейчас с ним работает следователь.

Краснодар Краснодарский край
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