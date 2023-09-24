Автобус с детьми попал в ДТП в Свердловской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье на 291-м километре автодороги "Пермь-Екатеринбург", пострадали 22 человека, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

В числе 22 пострадавших 15 детей. Один ребенок доставлен в ДГКБ N9 Екатеринбурга с травмой головы, 14 детей осмотрены бригадой территориального центра медицины катастроф на месте, травм не выявлено, от госпитализации отказались.

По данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля при совершении разворота не предоставил преимущество в движении микроавтобусу, перевозившему детей, столкнувшись с ним. Автоинспекторы устанавливают причины аварии.