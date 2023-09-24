Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Легковой и грузовой автомобили столкнулись в Нижегородской области в воскресенье вечером, есть жертвы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По предварительной информации, автомобиль "Лада Калина" на 73 км автодороги "Нижний Новгород-Саратов" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой "Газелью".

"В результате произошедшего в автомобиле марки "Лада Калина" до приезда скорой медицинской помощи скончались три человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДТП еще 3 человека получили травмы различной степени тяжести.