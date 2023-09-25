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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Новым вице-спикером Совета Федерации стала сенатор от Москвы Инна Святенко

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Новым вице-спикером Совета Федерации стала сенатор от Москвы Инна Святенко, возглавлявшая до этого момента комитет Совфеда по социальной политике.

За ее назначение на эту должность сенаторы проголосовали в понедельник на первом пленарном заседании палаты в осеннюю сессию.

Святенко сменила на посту вице-спикера Галину Карелову, которая станет первым заместителем главы комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

"Мы с Галиной Николаевной (Кареловой) встретились и пообсуждали, как дальше будем. Это было ее предложение. Она сказала: Валентина Ивановна, надо же менять, чтобы появлялись новые лица, омолаживать состав руководящих органов Совета Федерации", - объяснила эту ротацию спикер Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко Совет Федерации Инна Святенко Галина Карелова
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