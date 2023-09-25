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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

На торги выставят фрагмент приборной панели автомобиля, на котором разбился Цой

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Часть передней панели автомобиля "Москвич-2141", в котором погиб музыкант Виктор Цой выставят на торги аукционного дома "Литфонд".

В аукционном доме отметили, что панель хранилась у первого продюсера группы "Кино" Юрия Белишкина. К артефакту прилагается и собственноручная записка продюсера с историей, как панель оказалась у него и почему он решил с ней расстаться. Стартовая ставка - 250 тыс. рублей.

Кроме того, на торги выставлен архив из 14 аудиокассет с записями Бродского и его близкого окружения за период 1978-1990-е годы. Среди кассет - записи чтения Бродским своих произведений. Самая ранняя из них датирована 6 марта 1978 года и содержит авторское чтение "Новых стансов к Августе", "Любви", "Натюрморта", "Семи лет спустя", "Дидоны и Энея", "Двух часов в резервуаре", "Сретенья". На второй стороне кассеты с владельческой маркировкой 3 содержится "домашняя" запись, сделанная в 80-х, на которой Бродский читает стихотворения "Я входил вместо дикого зверя в клетку...", "Усталый раб...", "Снег пуст, оставляя...", "То не муза..." и другие.

Заключительная часть аудиоархива содержит посвященные Бродскому записи его близкого окружения и современников. Стартовая цена архива - 900 тыс. рублей.

На торги за 670 тыс. рублей выставят личные письма хирурга, профессора Николая Пирогова, а также его рисунки и рукописи стихотворений, датируемые периодом 1828-1830 годов. В подборку вошли пять писем, адресованных Пироговым своему крестному отцу и крупному московскому фабриканту Семену Лукутину.

Литфонд Виктор Цой
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