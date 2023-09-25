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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Расходы на космическую деятельность РФ в 2024-2026 гг. увеличат на 58 млрд руб.

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы "Космическая деятельность" в 2024-2026 годах планируется увеличить на 58,3 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту трехлетнего бюджета, с которой ознакомился "Интерфакс".

В пояснительной записке говорится, что объемы бюджетных ассигнований в 2024 году будут увеличены на 31,4 млрд руб., в 2025 году - на 18,1 млрд руб., в 2026 году - на 8,8 млрд руб.

Всего за три года на реализацию госпрограммы выделено 815,9 млрд рублей.

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