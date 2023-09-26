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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Потушен пожар на Уфимском комбинате хлебопродуктов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Огнеборцы ликвидировали открытое горение корпуса Уфимского комбината хлебопродуктов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии во вторник.

"В 7:56 открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

Работы по тушению продолжаются.

Информация о пожаре поступила огнеборцам в 00:16 по Москве.

По предварительной информации, горело зернохранилище - здание размером 120 на 60 метров и высотой 30 метров. Произошло обрушение торцевой стены здания на площади 200 кв. метров.

Предварительно, в результате пожара пострадал один человек, он доставлен в больницу.

В 2:48 по Москве пожар был локализован.

МЧС Башкортостан
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