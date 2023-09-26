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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Лукашенко сообщил во время встречи с губернатором Ленинградской области во вторник в Минске.

"Первый рассказал о вчерашнем телефонном разговоре с Путиным. И двух больших совместных проектах, которых обсуждались", - сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

Александр Лукашенко Владимир Путин
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