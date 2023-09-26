Количество военно-учебных центров при вузах РФ увеличат до 128

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Количество военно-учебных центров при российских вузах, в которых студенты проходят военную службу, будет увеличено до 128, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В прошлом году приступили к работе 16 таких подразделений, что позволило увеличить количество студентов, проходящих военную службу, почти на две тысячи. В наших планах открыть еще восемь центров. В итоге они будут представлены в 75 регионах нашей страны, а их общая численность достигнет 128", - сказал Шойгу на заседании коллегии министерства обороны РФ во вторник.

Он напомнил, что российское военное ведомство совместно с министерством науки и высшего образования занимается созданием военно-учебных центров с 2021 года.

"Сегодня оценим перспективы создания новых военно-учебных центров, которые имеют важное значение для формирования мобилизационного ресурса Вооружённых сил", - сказал Шойгу, открывая заседание коллегии.