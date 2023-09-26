На усиление безопасности на производстве к 2026 году будет направлено 40 млрд рублей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство планирует направить на меры по обеспечению безопасности на производстве почти 40 млрд рублей к 2026 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда 2023 года.

"Хочу сказать, что за три будущих года, если сравнивать их с 2023 годом, мы серьезно наращиваем расходы, которые направляются на предупредительные меры, то есть в два раза. В 2026 году средства, которые мы предполагаем направить на эти цели составят почти 40 млрд рублей", - сказала она.

По словам вице-премьера, в последние годы наблюдается устойчивое снижение числа несчастных случаев на производстве, в 2022 году по сравнению с 2018 годом общее количество несчастных случаев сократилось на 8,3%.

Она отметила, что если сравнивать 2022 год с 2018 годом, то в организациях малого бизнеса наблюдается снижение показателей производственного травматизма. Общая численность пострадавших, с утратой трудоспособности на один рабочий день и более - снизилась на 40,7%. Одновременно с этим снизилась доля работников, которые заняты в неблагоприятных условиях труда.