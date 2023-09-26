Минобороны РФ сообщило об отражении десяти атак ВСУ на нескольких направлениях

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили четыре атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, три - на красно-лиманском, две - на запорожском и одну на южно-донецком, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 310 военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, пять боевых машин пехоты, восемь автомобилей, также поражены: артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На красно-лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По данным Конашенкова, потери армии Украины на красно-лиманском направлении составили: более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - сказал он.

Он заявил, что на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

"Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США и гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Ровнополь и отразили атаку в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - сообщил он.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 120 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

Конашенков сообщил, что нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Григоровка (ДНР) и Серебрянского лесничества.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его данным, за сутки потери украинских сил составили: до 50 военнослужащих, два автомобиля, поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", уничтожены два полевых пункта боепитания подразделений в Сумской и Харьковской областях.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 15 украинских военнослужащих, а также поражены десять автомобилей ВСУ", - сказал Конашенков.

"Воздушно-космическими силами России на аэродроме Кульбакино Николаевской области уничтожен истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба JDAM, а также противорадиолокационная ракета HARM производства США.

"Кроме того, уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Артемовск, Спартак, Невельское, Новопетриковка Донецкой народной республики, Лисичанск Луганской народной республики, Крынки, Казачьи Лагери Херсонской области, Великий Выселок Харьковской области Токмак и Пологи Запорожской области", - сказал Конашенков.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.

"Кроме того, в районе населенного пункта Днепровское Днепропетровской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Анклав". В районе населенного пункта Киселевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - сообщил Конашенков.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 479 самолетов, 250 вертолетов, 7 172 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 151 танк и других боевых бронированных машин, 1 155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 542 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 477 единиц специальной военной автомобильной техники.