Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой на М-7 в Подмосковье
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Богородском городском округе Подмосковья на 34-м километре трассе М-7 маршрутное такси врезалось в фонарный столб, пострадали девять пассажиров, сообщили в пресс-службе подмосковного управления МВД.
По предварительным данным МВД, водитель 1985 года рождения не справился с управлением.
Пострадавших увезли в больницу, в их числе девочка 2014 года рождения.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.