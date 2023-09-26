Чрезвычайный класс пожарной опасности сохраняется в 20 регионах РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пятый, чрезвычайный, класс пожарной опасности прогнозируется в 20 регионах России, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что пятый класс пожарной опасности в Северо-Западном федеральном округе в ближайшие дни будет сохраняться в Коми. В Центральном федеральном округе – в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Орловской, Белгородской, Курской областях. В Приволжье – в республиках Марий Эл, Мордовия, Пензенской, Саратовской областях и в Татарстане. В Южном федеральном округе, по прогнозам, пятый класс будет сохраняться в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Крыму. Также высокий класс пожарной опасности будет на небольшой части Ставропольского края в Северо-Кавказском федеральном округе.

На Урале пятый класс пожарной опасности будет в Свердловской области, а в Сибири – на самом юго-западе Иркутской области.

Кроме того, он сообщил, что в Москве и Московской области прогнозируется четвертый класс пожарной опасности.

"Любая небрежность сразу отзовётся. За весь период наблюдений, нынешний сентябрь в Москве оказался самым засушливым, выпало 7,5 мм осадков и больше не прогнозируется. Это самый "сухой" сентябрь. Если учесть, что и август был сухой, почва сухая. И это требует особой внимательности", - добавил он.

Четвертый класс пожарной опасности также будет на юге Хабаровского края и в Амурской области.