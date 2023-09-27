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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Поезда на Киевском направлении, в том числе на МЦД-4, задерживаются

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Некоторые пригородные поезда на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД), в том числе четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4), следуют с отклонением от графика по техническим причинам, сообщается в телеграм-канале МЖД.

"На Киевском направлении МЖД по техническим причинам некоторые пригородные поезда, в том числе МЦД-4, следуют с отклонением от графика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МЖД принимает меры для сокращения опоздания задержанных поездов.

МЖД МЦД-4
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